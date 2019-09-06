Денег больше: чиновник рассказал, каким категориям украинцев и на сколько поднимут зарплаты

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Глава Нацагентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко прогнозирует, что рост зарплат государственных служащих составит 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда.

Об этом он заявил в интервью порталу "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Нацагентство подготовило концепцию реформирования оплаты труда, которая выноситься на рассмотрение Кабинета Министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. С надбавок остается только" за выслугу лет ", что позволяет удерживать людей на государственной службе ", − рассказал Ващенко.

По его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен будет колебаться в районе трех прожиточных минимумов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, какую сумму составляет средняя зарплата украинцев. До этого сообщалось о том, сколько ныне составляет средняя зарплата украинцев.