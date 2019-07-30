В третий раз в истории: средняя зарплата украинцев достигла 400 долларов

По данным Госстата, за год средняя зарплата украинца выросла на 18,0% / ZN.UA

В июне 2019 года средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 10783 грн или 427 долларов по текущему курсу НБУ.

За год средняя зарплата украинца выросла на 18,0%. А реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019-го по отношению к июню прошлого года выросла на 8,1%, сообщает Госстат.

Впервые средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов в июле 2008 года – тогда она составляла 1930 грн при курсе 4,85 грн за доллар. Однако уже осенью того же года в стране начался глубокий экономический кризис, а правительство допустило самое большое в мире падение ВВП - в 2009 году на 14,8%.

Во второй раз зарплата достигла уровня в 400 долларов в 2013 году, отчасти благодаря фиксированному курсу в 8 грн за доллар. В июле 2013 года средняя зарплата составила 3430 грн (430 долларов). Однако уже с августа того же года зарплаты начали падать, а с началом войны весной 2014 года курс доллара резко пошел вверх.

Напомним, 30 июля курс доллара США по отношению к гривне обрушился до самого низкого уровня с 2016 года. Нацбанк Украины установил на вторник официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 2525.2582 за 100 "зеленых".