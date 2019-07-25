"$4000 не потянем, но!": у Зеленского назвали зарплату учителям

Бабак назвал будущую зарплату учителям / Антикор

В команде президента Владимира Зеленского определились с зарплатой учителя в Украине.

"У нас 440 тысяч учителей. Можно им сделать зарплаты по 4000 долларов – это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить – давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно ли к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн (чуть больше 500 долларов – ред.)", – цитирует Обозреватель эксперта по вопросам образования из президентской команды, кандидата в нардепы от партии Слуга народа (№11 в списке) Сергея Бабака.

По его словам, "для начала будет неплохо", ведь педагог является одной из самых важных профессий.

Читайте такжеСтало известно, сколько составила первая зарплата Зеленского-президентаА когда вот молодой специалист, приходя в школу, получает 5100 грн, "это ненормально", подчеркнул Бабак.

"Учитель должен получать максимально возможную зарплату. То, что она должна быть выше средней – это вообще не обсуждается", – резюмировал эксперт.

Ранее социологи выяснили, чего хотят украинцы от Зеленского в 100 дней его президентства. В частности, уменьшения зарплаты топ-чиновникам желают 17,6%.

Напомним, в Украине захлопнут двери 30% сельских школ. В Минрегионе убеждены, что в сельских школах очень низкий уровень образования.