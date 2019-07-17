Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте

Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Стала известна зарплата полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Аталанте. Украинец будет получать один миллион евро в год, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, по размеру зарплаты Малиновский в топ-пятерку зарплат клуба. Больше него получают лишь Алехандро Гомес - 1,6 миллиона евро и Дуван Сапата - 1,5 миллиона евро. По миллиону в год получают только Йосип Иличич и Марио Пашалич.

К слову, в бельгийском Генке его годовой оклад составлял 400 тысяч евро.

Также по контракту украинцу предусмотрены бонусы. Если Руслан выйдет со старта в 50% матчей сезона, то за каждую следующую встречу он будет получать 5% от зарплаты. Договоренность распространяется на Серию А и Лигу чемпионов.

Напомним, трансфер Руслана Малиновского обошелся Аталанте в 13,7 миллионов евро. Украинец доволен этому переходу, о чем сообщил в первом интервью итальянским журналистам.