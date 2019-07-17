"Переход в Аталанту - это шаг вперед": Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свой переход в итальянскую Аталанту.

"Я очень счастлив подписать контракт с Аталантой. Команда здорово провела прошлый сезон, а я постараюсь помочь ей сделать следующий еще лучше. Надеюсь, все будет хорошо. Аталанту сейчас смело можно назвать топ-командой в Италии. Думаю, мы способны чего-то добиться в грядущей кампании.

Многие мне говорили, что Джан Пьеро Гасперини отличный тренер. Я даже говорил с тренерами сборной Украиной – Андреем Шевченко и итальянцами, они тоже хвалили Гасперини и говорили, что я смогу сделать шаг вперед с этой командой.

Наша цель на следующий сезон – финишировать как можно выше в Серии А, выйти из группы в Лиге чемпионов и дойти подальше в Кубке Италии. Мне нужно усердно работать каждый день, чтобы прогрессировать и помогать команде", – сказал Малиновский YouTube-каналу Аталанты.

Напомним, трансфер Руслана Малиновского обошелся Аталанте в 13,7 миллионов евро.