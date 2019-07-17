Полузащитник сборной Украины стал игроком Аталанты

17 июля 2019, 08:30

Экс-футболист бельгийского Генка Руслан Малиновский продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / krcgenk.be

26-летний полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский стал футболистом Аталанты. Итальянский клуб заплатит за трансфер 13,7 миллионов евро.

В минувшем сезоне украинец сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

В следующем сезоне Аталанта, которая заняла 3-е место в прошлом сезоне в Серии А, сыграет в Лиге чемпионов.

Напомним, что луганская Заря накануне старта в Лиге Европы подписала контракты сразу с четырьмя новичками.

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Аталанта Серия А Генк Руслан Малиновский новости футбола новости спорта
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