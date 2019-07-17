Полузащитник сборной Украины стал игроком Аталанты

Экс-футболист бельгийского Генка Руслан Малиновский продолжит карьеру в итальянской Серии А.
26-летний полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский стал футболистом Аталанты. Итальянский клуб заплатит за трансфер 13,7 миллионов евро.
В минувшем сезоне украинец сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 июля 2019 г.
Welcome Ruslan! ????
? https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi#GoAtalantaGo#Atalanta3uropapic.twitter.com/2Gj71C4ARG
В следующем сезоне Аталанта, которая заняла 3-е место в прошлом сезоне в Серии А, сыграет в Лиге чемпионов.
Напомним, что луганская Заря накануне старта в Лиге Европы подписала контракты сразу с четырьмя новичками.