Полузащитник сборной Украины стал игроком Аталанты

Руслан Малиновский / krcgenk.be

26-летний полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский стал футболистом Аталанты. Итальянский клуб заплатит за трансфер 13,7 миллионов евро.

В минувшем сезоне украинец сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

В следующем сезоне Аталанта, которая заняла 3-е место в прошлом сезоне в Серии А, сыграет в Лиге чемпионов.

Напомним, что луганская Заря накануне старта в Лиге Европы подписала контракты сразу с четырьмя новичками.