Заря перед Лигой Европы подписала четырех новичков

Заря скоро стартует в Лиге Европы / ФК Заря

Луганская Заря подписала контракты с четырьмя новыми футболистами. Игроками луганчан стали 23-летний боснийский голкипер Никола Василь, 21-летний немецкий защитник Джоель Абу Ханна, 23-летний бразильский защитник Лазио и 25-летний украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня. Все соглашения рассчитаны на два года.

Никола Василь присоединился к луганской команде на сборах, был задействован в нескольких контрольных играх, где отлично себя зарекомендовал. Выступал за Зриньски, Игман, Бранитель, Нюрнберг-2. Выступал за сборную Боснии U-18 и U-21.

Джоель Абу Ханна присоединился к Заре на сборах, был задействован в контрольных играх на позиции левого защитника. Выступал за леверкузенский Байер, Кайзерслаутерн, Магдебург, Фортуну.

Лазио находился в составе Зари на просмотре во время сборов в Словении. Был задействован на позиции центрального защитника. Игрок начал свою карьеру в Атлетико Итапемирим. Затем выступал за бразильский Джоинвиль и Деспортиво Бразил.

Иванисеня находился вместе с командой на сборе в Словении. Был задействован на позиции опорного полузащитника. На профессиональном уровне Иванисеня выступал в донецком Шахтере-3, Ильичевце-2 и основной команде мариупольцев, а также в тбилисском Динамо. Вызывался в расположения сборных Украины U-16 и U-21.

Напомним, что перед сезоном луганчан возглавил экс-тренер бременского Вердера Виктор Скрипник.