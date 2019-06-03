Зарю возглавил Виктор Скрипник

3 июня 2019, 18:43

Именитый украинский наставник стал тренером луганской Зари.

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник вернулся в Украину / "Динамо Киев от Шурика"

Новым главным тренером луганской Зари стал хорошо знакомый украинским болельщикам Виктор Скрипник. Соглашение расчитано на три года.

Тренерская карьера нового наставника луганчан началась в бременском Вердере. Сначала он руководил молодежными командами клуба. 25 октября 2014 года был представлен в качестве главного тренера Вердера, который возглавлял до сентября 2016 года. Был признан лучшим тренером Бундеслиги сезона 2014/15.

Затем, наставник взял паузу, а с 2018 года тренировал латвийский клуб Рига. За это время ему удалось выиграть чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018 года.

Напомним, что недавно пост главного тренера Зари покинул ее многолетний наставник Юрий Вернидуб.

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