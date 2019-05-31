Юрий Вернидуб решил уйти из Зари

Юрий Вернидуб бросил Зарю в канун еврокубков / Reuters

Сегодня президент луганской Зари Евгений Геллер и главный тренер команды Юрий Вернидуб решили прекратить сотрудничество. Контракт рассторгнут по взаимному согласию сторон.

"Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой. Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. Динамо? Если хотите, то перезвоните через пару дней", - прокомментировал footboom.com свою отставку Юрий Вернидуб.

Напомним, что луганский клуб Вернидуб возглавил в ноябре 2011 года. Сначала он был исполняющим обязанности главного тренера, а со 2 мая 2012 года возглавлял команду.

Под его руководством Заря играла в групповом этапе Лиги Европы, была финалистом Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата.

Напомним, что скоро Заря стартует в еврокубковой кампании сезона 2019/20.