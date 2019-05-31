Украинские клубы в еврокубках: кто и где начнет новый сезон

В еврокубковом сезоне 2019/20 Украина будет представлена пятью клубами.
В новом еврокубковом сезоне Украина будет представлена сразу пятью командами. Стал известен график жеребьевок и даты первых матчей различных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Шахтер начнет свои выступленияв групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка - 29-го августа. Начало старта выступлений - 17/18 сентября.
Динамо начнет еврокубковую кампанию в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка - 22-го июля. Матчи 6-7 августа/13 августа.
Александрия стартует в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка - 30 августа, старт 19 сентября.
Мариуполь стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка - 22 июля, матчи 8 и 15 августа.
Заря стартует во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка - 19 июня, матчи 25 июля и 1 августа.