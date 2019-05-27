Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов

ФК Шахтер будет во второй корзине ЛЧ / Reuters

Чемпион Украины донецкий Шахтер в жеребьевке нового сезона Лиги чемпионов будет расположен во второй корзине.

Соперниками горняков на групповом этапе ЛЧ точно не будут: мадридские Реал и Атлетико, дортмундская Боруссия, итальянский Наполи, английские Тоттенхэм / Ливерпуль (кто уступит в финале ЛЧ – окажется в одной корзине с Шахтером) и португальский Порту (если пройдет квалификацию).

Также в компанию к Шахтеру во вторую корзину попадет кто-то из пары Аякс (Голландия) / Челси (Англия). Если лондонский клуб победит в финале ЛЕ, тогда место во второй корзине достанется Аяксу, если проиграют – самому Челси.

Напомним, что 22 мая Шахтер сыграл вничью с Динамо со счетом 1:1.

Отметим, что из прошлой Лиги чемпионов донецкий Шахтер вылетел на стадии 1/16 плей-офф от французского Лиона.