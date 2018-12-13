Шахтер - Лион 1:1. "Горняки" вылетают из Лиги чемпионов

Шахтер не смог обыграть Лион и покинул ЛЧ / Reuters

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтеру" было необходимо обыгрывать "Лион". Из-за военного положения в Харькове матч перенесли в Киев, к тому же перед матчем весь день падал снег. Но отличная промо-кампания "горняков", к которой присоединился даже президент "Динамо" Игорь Суркис, позволила, к счастью, собрать на стадионе около 40 тысяч болельщиков.

Началось для "Шахтера" все отлично, несмотря на то, что "Лион" на старте выглядел предпочтительней, и первый же удар по воротам французов воплотил в гол: на 22 минуте Исмаили прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где не накрытый соперником Жуниор Мораес первым касанием мяч обработал и вторым тут же пробил точно в дальний угол ворот Лопеша.

После этого гости перехватили инициативу и создали несколько крайне опасных моментов. До какого-то момента команде Фонсеки везло, но на 65 минуте "Лион" заслуженно сравнял счет: первые звезды команды, Депай и Фекир, на которого облизываются половина топ-клубов Старого света, организовали красивый гол – голландец, выиграв борьбу Кравцова, принял мяч в штрафной, отдал в центр на Фекира, которой пробил точно мимо защитников в верхний угол ворот Пятова.

Ближе к концу матча "Шахтер" попытался взять ход игры в свои руки, но не слишком успешно: по правде говоря, французы весь матч выглядели лучше и солиднее, и полностью заслужили свою путевку в плей-офф. Команде Фонсеки за старания и с учетом гостевого поражения "Хоффенхама" достался утешительный приз в виде участия в 1/16 Лиги Европы.