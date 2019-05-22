Шахтер – Динамо: самое интересное о матче – от счета до больных моментов

Динамо Киев и Шахтер из Донецка сыграли вничью: матч завершился со счетом 1:1.

Центральный матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге прошел в Харькове.

Читайте такжеМораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных реберКиевляне с первых минут играли очень серьезно. "Горняки" вышли на поле без Мораеса, Степаненко, Марлоса, Нема, Исмаили, Коваленко и Тайсона. Видимо, поэтому они сильно уступали сопернику: достойного отпора с их стороны не наблюдалось.

Первый гол на 35-й минуте забил Цыганков. В штрафной зоне он получил по ногам от Фернандо, за что бразилец получил желтую карточку, а Цыганков – возможность успешно реализовать пенальти.

Еще две желтых карточки получил Шабанов, после чего покинул поле.

Во втором тайме Динамо пришлось перегруппироваться без игры с центральным защитником. После чего игра у бело-синих не задалась.

Счет сравнялся на 51-й минуте: Андриевский потерял мяч, Кайоде отдал отличный пас на Тете – и тот сравнял счет.

На 63-й минуте судья удалил с поля Хочолаву после удара Цыганкова.

На последних секундах Тете не смог попасть в пустые ворота с трех метров, досадно пробив в штангу.

Ранее нападающий киевского Динамо оценил шансы клуба в матче украинского классико с донецким Шахтером.

"Для нас матч с Шахтером – игра чести и мы сделаем все, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков за неудачный сезон! Хорошо, что мы подходим к этой игре в роли аутсайдера, это для нас определенный плюс", – сказал Беседин в комментарии Главреду.

В свою очередь Виктор Леоненко выразил мнение, что на данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент.

"Шахтер – подходит в отличном боевом настроение к матчу и сделает все, чтобы наказать Динамо. При всем моем уважении к бывшему клубу, но шансов у киевлян нет! Возможно, что ситуация скоро и поменяется, но на данном этапе киевляне не могут конкурировать со слаженным Шахтером", – сказал Леоненко в комментарии Главреду.