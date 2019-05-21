На данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент - Леоненко

Виктор Леоненко уверен в победе Шахтера в предстоящем матче с Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Виктор Леоненко поделился своими ожиданиями от украинского классико.

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины не верит в свою бывшую команду в матче заключительного тура УПЛ.

"Шахтер – подходит в отличном боевом настроение к матчу и сделает все, чтобы наказать Динамо. При всем моем уважении к бывшему клубу, но шансов у киевлян нет! Возможно, что ситуация скоро и поменяется, но на данном этапе киевляне не могут конкурировать со слаженным Шахтером", - сказал Леоненко в комментарии Главреду.

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По его словам, в предстоящей встрече шансов у бывшего клуба нет.

"К сожалению, на данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент", - резюмировал Леоненко.

Ранее известный экс-футболист донецкого Шахетра и сборной Украины Андрей Воробей объяснил, почему завершающийся сезон для киевского Динамо получился не слишком успешным.

Напомним, встреча 30 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо пройдет 22 мая на стадионе ОСК Металлист. Начало матча - 19.30 по киевскому времени.

Последний матч соперников в Киеве на НСК Олимпийский завершился со счетом 0:0.