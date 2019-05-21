Шахтер – Динамо: прогнозы на матч, где смотреть, мнения экспертов и ставки букмекеров

В последних трех матчах между Шахтером и Динамо горняки побеждали дважды, еще один раз была зафиксирована нулевая ничья / ФК Шахтер

22 мая в Харькове состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Динамо.

Стартовый свисток на ОСК Металлист прозвучит в 19:30. Это будет уже шестая встреча соперников в текущем сезоне.

Почти полгода гранды украинского футбола Шахтер и Динамо не играли между собой, что для нынешнего формата чемпионата довольно большой срок, а это уже вторая игра за последний месяц. Напомним, что в матче 27-го тура команды разошлись миром со счетом 0:0.

Матч в Харькове практически лишен интриги. Поединок на ОСК Металлист для Динамо будет принципиальным, а победа в нем – делом чести, ведь у горняков комфортный гандикап перед киевлянами в 11 очков. Выше второго места Динамо не прыгнуть, ниже также уже не свалиться – когда турнирной мотивации нет, остается только биться за престиж и честь клуба.

Шахтер – Динамо: предматчевые рассклады

Горняки набрали отличную форму и в хорошем настроении подходят к матчу и на игру прибудут в статусе действующих обладателей Кубка Украины.

Отметим, что у Динамо в этом сезоне положительная статистика встреч с горняками – в первом круге в Харькове киевляне минимально выиграли, а во втором в Киеве и Харькове – соперники разошлись миром. Можно сказать, что команды задолжали болельщикам, ведь притом, что в среднем команды забивают 2,5 голов за игру, в трех очных матчах чемпионата не радуют голами.

Шахтер – Динамо: кадровая ситуация

Что касается кадровой ситуации в командах, то у Шахтера перед матчем в общую группу вернулись Степаненко и Бутко. Была информация о повреждении Марлоса, однако бразилец будет полностью готов к игре.

У киевлян травмированы Йосип Пиварич, Фран Соль, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Тамас Кадар и Виталий Миколенко.

Наставник киевлян Александ Хацкевич по итогам сезона рискует остаться без работы / ФК Шахтер

В Динамо настроены на победу

Динамо хочет громко хлопнуть дверью в заключительном матче сезона. Киевляне хотят доказать всем скептикам, что их рано списывать со счетов.

Будущее наставника киевлян Александра Хацкевича туманное, и на этот матч он крайне мотивирован – необходимо обыграть извечного соперника. Готово ли Динамо убиваться за наставника? Ведь, вероятность того, что он останется, крайне мала.

Президент Динамо Игорь Суркис неоднократно говорил, что в личных встречах с Шахтером киевляне не были слабее. Команде где-то не хватило опыта, где-то подбора игроков.

Возможные кандидаты на пост главного тренера Динамо - это Юрий Калитвинцев и Алексей Михайличенко. Сложно сказать, действительно ли они смогут вывести киевский клуб на новый уровень и выиграть УПЛ в следующем сезоне. А может, победа над Шахтером в Харькове позволит Хацкевичу получить второй шанс? Предугадать действия Игоря Суркиса очень сложно.

Что же до Паулу Фонсеки, то он выиграл и УПЛ, и Кубок Украины. Португальский коуч сейчас купается в лучах славы. Проигрывать главному конкуренту в его планы не входит. Да и есть соблазн увеличить, отрыв от Динамо на 14 очков больше. Это было бы солидное достижение, даже с учетом того, что соперник из Киева сейчас не в лучшей форме. Зная амбициозность Фонсеки, можно предположить, что он постарается выиграть у Динамо. Другой вопрос, готовы ли футболисты Шахтера гибнуть на поле ради победы в немотивированном матче.

Месяц назад на Металлисте Жуниор Мораес уже забивал киевлянам / ФК Шахтер

Шахтер – Динамо: комментарии вокруг матча

Легендарный футболист киевского Динамо Виктор Леоненко в комментарии Главреду выразил уверенность в том, что Шахтер не испытает слишком больших сложностей.

"Шахтер подходит в отличном боевом настроение к матчу и сделает все, чтобы наказать Динамо. При всем моем уважении к бывшему клубу, но шансов у киевлян нет! К сожалению, на данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент. Возможно, что ситуация скоро и поменяется, но на данном этапе киевляне не могут конкурировать со слаженным Шахтером", - сказал Леоненко.

В то же время известный нападающий Шахтера Андрей Воробей объяснил, почему этот сезон для Динамо получился не слишком успешным:

"У Динамо – элементарная смена поколений и то что сейчас происходит – это ее результат. Команда не может найти свою игру не потому, что слаба, а потому, что молодым ребятам надо время сыграться. От сюда и такие результаты. На данном этапе Шахтер на две головы выше Динамо и отсюда такие результаты", - сказал Главреду Воробей.

"Для нас матч с Шахтером – игра чести и мы сделаем все, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков за неудачный сезон! Хорошо, что мы подходим к этой игре в роли аутсайдера, это для нас определенный плюс. Сделаем все от себя зависящее, чтобы победить", - сказал нам в комментарии нападающий Динамо Артем Беседин .

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес считает, что вывеска матча говорит сама за себя.

"Матч с Динамо - всегда праздник для болельщиков. Для нас не нужна дополнительная мотивация в этой игре. Мы выходим и сражаемся в каждом матче и хоть мы уже чемпионы, эта игра не исключение. Сделаем все, чтобы победить", - сказал Мораес.

Статистика: серии Шахтера и Динамо накануне матча

Беспроигрышная серия Шахтера в очных встречах с Динамо в рамках чемпионата УПЛ составляет 2 матча.

Беспроигрышная серия Шахтера в рамках чемпионата УПЛ составляет 26 матчей.

Безвыигрышная серия Динамо в очных встречах с Шахтером в рамках чемпионата УПЛ составляет 2 матча.

Беспроигрышная серия Динамо в рамках чемпионата УПЛ составляет 13 матчей.

Победная серия Шахтера во всех турнирах составляет 5 матчей.

Беспроигрышная серия Динамо во всех турнирах составляет 6 матчей.

Шахтер – Динамо: прогнозы букмекеров

Касательно букмекеров, то все отдают предпочтение Шахтеру.

Средний коэффициент на победу горняков 2. На ничью средний коэффициент 3.5. Касательно победы Динамо, то сумма выигрыша увеличится почти в четыре раза.

Шахтер – Динамо: где смотреть и когда начало трансляции

Смотреть матч можно будет в прямом эфире на канале ФУТБОЛ и следить на сайте Главреда. Начало матча Шахтер – Динамо – 22 мая 19.30 по киевскому времени.