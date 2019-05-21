Горняки на две головы выше: эксперт дал прогноз на матч Шахтер – Динамо

Андрей Воробей считает фаворитом противостояния донецкий клуб / ФК Шахтер

Известный экс-футболист донецкого Шахетра и сборной Украины Андрей Воробей объяснил, почему завершающийся сезон для киевского Динамо получился не слишком успешным, а также дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

"У Динамо – элементарная смена поколений и то что сейчас происходит – это ее результат. Команда не может найти свою игру не потому, что слаба, а потому, что молодым ребятам надо время сыграться. От сюда и такие результаты", - сказал Воробей в комментарии Главреду.

По его словам, в предстоящей очной встрече между грандами украинского футбола Шахтер будет фаворитом.

"На данном этапе Шахтер на две головы выше Динамо и отсюда такие результаты", - резюмировал Воробей.

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Напомним, встреча 30 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо пройдет 22 мая на стадионе ОСК Металлист. Начало матча - 19.30 по киевскому времени.

Последний матч соперников в Киеве на НСК Олимпийский завершился со счетом 0:0.