Артем Беседин: Хорошо, что подходим к матчу с Шахтером в роли аутсайдера

Артем Беседин

Нападающий киевского Динамо оценил шансы клуба в матче украинского классико с донецким Шахтером.

"Для нас матч с Шахтером – игра чести и мы сделаем все, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков за неудачный сезон! Хорошо, что мы подходим к этой игре в роли аутсайдера, это для нас определенный плюс", - сказал Беседин в комментарии Главреду.

По словам футболиста, киевляне приехали в Харьков они только за победой.

"Сделаем все от себя зависящее, чтобы победить", - резюмировал Беседин.

Ранее известный экс-футболист донецкого Шахетра и сборной Украины Андрей Воробей объяснил, почему завершающийся сезон для киевского Динамо получился не слишком успешным.

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В свою очередь Виктор Леоненко выразил мнение, что на данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент.

Напомним, встреча 30 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо пройдет 22 мая на стадионе ОСК Металлист. Начало матча - 19.30 по киевскому времени.

Последний матч соперников в Киеве на НСК Олимпийский завершился со счетом 0:0.