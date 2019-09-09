Испытание бюджетом: Разумков рассказал о ближайших планах Рады

Дмитрий Разумков рассказал о планах Рады / Фото: УНИАН

9 сентября, в понедельник, спикер Верховной Рпады Украины Дмитрий Разумков, который ранее оценил зарплату народных депутатов, заявил, что парламент начнет рассмотрение Государственного бюджета на 2020 год в течение следующей пленарной недели с 17 по 20 сентября.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов. В частности, проект Государственного бюджета на 2020 год",- отметил Разумков во время согласительного совета.

При этом Дмитрий Разумков уточнил, что Кабинет министров должен внести в парламент проект бюджета до 15 сентября.

Читайте такжеШтраф или лишение мандата: Разумков припугнул нардепов наказаниямиНапомним, ранее сообщалось, народные избранники Верховной Рады IX хотят оставить в прошлом традицию принимать закон о государственном бюджете ночью, заявил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.

"Практику бюджетной ночи мы тоже планируем корректировать, потому что одно дело ночью принимать важные законопроекты, то, что мы делали, вносили, да, в повестку дня. Другое дело - такую тонкую вещь, как бюджет, по которому будет жить вся страна целый год", - сказал нардеп.

Корниенко подчеркнул, что закон о бюджете нужно принимать взвешенно, обдуманно, без ночных правок.