Бюджетная ночь не повторится: в Слуге народа решили изменить "правила игры"

Верховная Рада больше не будет принимать бюджет ночью / Фото: УНИАН

Народные избранники Верховной Рады IX хотят оставить в прошлом традицию принимать закон о государственном бюджете ночью, заявил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, который ранее рассказал о планах провести в Украине крупную реформу административного устройства.

Корниенко поднял тему ночных бдений над бюджетом в кулуарах парламента.

"Практику бюджетной ночи мы тоже планируем корректировать, потому что одно дело ночью принимать важные законопроекты, то, что мы делали, вносили, да, в повестку дня. Другое дело - такую тонкую вещь, как бюджет, по которому будет жить вся страна целый год", - сказал нардеп.

Корниенко подчеркнул, что закон о бюджете нужно принимать взвешенно, обдуманно, без ночных правок.

"Мы знаем, что бюджетный процесс всегда сопровождался большим количеством поправок в другие законодательные акты, которые были предпосылкой голосования тех или иных групп за бюджет. Понятно, что в нашем случае такого не будет. Мы будем делать это размеренно - так, как это нужно делать", - заявил представитель "Слуги народа".

Читайте такжеВ Верховной Раде выбрали глав всех комитетов - списокНапомним, утром 23 ноября, после ночи бдений, Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год (№9000) с дефицитом более 80 млн гривен (свыше 2% валового внутреннего продукта). За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в целом его поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов.