Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу

По словам Александра Корниенко, глава штаба партии Слуга народа, за реформу депутаты от нее возьмутся решительно.
В президентской политсиле, партии Слуга народа (абсолютном триумфаторе досрочных выборов в Верховную Раду) планируют провести в Украине крупную реформу административного устройства - с обязательными заменением госадминистрации префектурами.
Соответствующее мнение в интервью порталу Левый берег озвучил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
По его словам, префектуры будут следить, законные ли решения принимают местные советы."При такой модели [...] речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - завявил Корниенко и добавил, что в Слуге народа планируют оставить в Украине не более сотни районов.
Напомим, ранее в Слуге народа оценили кандидатуры на пост премьер-министра и назвали преемника Ульяны Супрун на посту и.о. главы Минздрава.