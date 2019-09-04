Представлять Кабмин в Раде будет хейтер Вятровича

Ирина Верещук стала представителем Кабмина в Раде / 112.ua

В среду, 4 сентября, украинское правительство в ходе заседания определилось со своим представителем в Верховной Раде 9 созыва.

Так, постоянным представителем Кабмина в парламенте стала народный депутат Ирина Верещук, которая ранее обвинила главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в ухудшении отношений с Польшей.

Отметим, народный депутат Верещук прошла в Раду по списку партии Слуга народа под номером 29.

В 2010-2015 годах Верещук была мэром города Рава-Русская, а с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права.

Также возглавляет ОО "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога".

Читайте такжеЗеленский назвал условия отставки Кабмина ГончарукаНапомним, 4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

"Кличко - на выход. Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли", - сообщил в своем Telegram-канале депутат ВР 8-го созыва Сергей Лещенко.

Также 4 сентября Кабинет министров Украины на своем заседании уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун.

"Была уволена Уляна Супрун и много других заместителей", - сказал журналистам народный депутат Алексей Гончаренко.