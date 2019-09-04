Главную советчицу страны Супрун официально выпроводили из Минздрава

4 сентября 2019, 15:25

Супрун больше не работает в Министерстве здравоохранения Украины.

Супрун
Кабмина избавился от Супрун / УНИАН

4 сентября, в среду, Кабинет министров Украины на своем заседании уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун, которая ранее дала советы мужчинам, как побороть облысение.

"Была уволена Уляна Супрун и много других заместителей", - сказал журналистам народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, 29 августа Зоряна Скалецкая (Черненко) стала министром здравоохранения Украины.

Напомним:

29 августа Уляна Супрун с заместителями попросила увольнения из Минздрава. "Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - написала Супрун в Facebook.

31 августа в Слуге народа анонсировали смену главы Минздрава. Главой министерства здравоохранения через несколько месяцев в партии Слуга народа намерены назначить депутата данной фракции и основателя клиники Борис Михаила Радуцкого. Как заявил председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, действующий министр Зоряна Скалецкая станет его заместителем.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - сказал Арахамия.

Читайте также"Ботоксная блонда": Супрун размазала по стенке "страшную" Богатыреву31 августа Михаил Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения через 3 месяца.  

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Так, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь. Архитектура законов первостепенна. Я буду тесно сотрудничать с МОЗ. Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - написал он.

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Кабмин увольнение Минздрав Ульяна Супрун новости Украины Алексей Гончарук
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