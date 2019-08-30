Супрун дала советы мужчинам, как побороть облысение

Облысение у мужчин на 80% зависит от передаваемых генов / Открытые источники

И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун рассказала проблеме, с которой сталкивается множество мужчин, - об облысении. Также она дала несколько действенных советов, как бороться с потерей волос.

По словам Супрун, облысение может зависеть от нескольких факторов, но обычно это связано с генетикой. Часть генов, которые отвечают за облысение, находятся на Х-хромосоме, и мужчины унаследуют ее только от матери. Поэтому долгое время считалось, что если отец лысый, то сыновьям лысина не грозит. Однако, это не совсем так, поскольку есть и другие гены, которые отвечают за потерю волос. Супрун подчеркнула, что если у мужчины развивается лысина, то с вероятностью в 80% это происходит из-за генов, а не из-за окружающей среды или стресса.

Глава Минздрава дала несколько советов мужчинам, которые столкнулись проблемой облысения. Прежде всего Супрун советует обратиться к дерматологу или трихологу. Если есть сопутствующие проблемы, такие как лишний вес, то лучше сначала проконсультироваться с семейным врачом.

Облысение не лечится раз и навсегда, написала чиновница в Facebook. Но есть препараты, которые замедляют процесс и помогают отрастить волосы, а именно: пероральный препарат финастерид и местный миноксидил (5% раствор). При этом мезотерапия, лазерная терапия, введение обогащенной на тромбоциты плазмы имеют низкую эффективность, плохо предотвращают дальнейшую потерю волос, и могут быть вредными – особенно это касается введения плазмы.

Лосьон или пену с 2% или 5% миноксидилом необходимо наносить дважды в день, и тогда эффект прекращается вместе с терапией. При этом 5% раствор эффективнее чем 2%. Данный препарат продлевает фазу роста волосяных фолликулов и стимулирует выделение ряда факторов роста в коже головы.

Действенность терапии необходимо оценивать через полгода после лечения. Также необходимо обратить внимание на то, что миноксидил токсичен для кошек и собак. Поэтому случайный контакт с веществом может быть смертельным для домашних питомцев.

Финастерид необходимо принимать каждый день по 1 мг. При этом 90% людей реагируют на эту терапию и у них прекращается выпадение волос. Кроме того, количество волос увеличивается на 10%. Супрун заявила, что данный препарат лучше принимать тогда, когда облысение только начинается. Однако, у препарата есть побочные эффекты. В частности, мужчины, которые принимают финастерид могут столкнутся с эректильной дисфункцией, снижением либидо и проблемами с эякуляцией. Также бывают случаи увеличения молочных желез.

Напомним, ранее эксперты рассказали о пяти лайфхаках, как мыть волосы, чтобы они росли быстрее и гуще.