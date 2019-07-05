Пять лайфхаков, как мыть волосы, чтобы они росли быстрее и гуще

5 июля 2019, 04:21

Процесс мытья локонов может повлиять на их длину.

Душ, волосы
Эксперты рассказали, как правильно мыть волосы / Freepik

Такую простую и привычную процедуру мытья волос многие из нас выполняют неправильно. 

Казалось бы, это самая простая вещь, которая, увы, из-за ошибок может испортить состояние волос и даже привести к их выпадению.

Эксперты предлагают пять лайфхаков, которые помогут вернуть былую густоту и силу волос.

1. Наносить масло до шампуня

За 10 минут до начала мытья волос стоит нанести на сухие кончики волос масло: аргановое, жожоба, миндаля или макадамии. Они помогут сделать волосы мене чувствительными к воздействию воды, шампуня и кондиционера.

2. Мыть только корни 

Главная ошибка при мытье волос – начинать очищать их от грязи с концов. Специалисты советуют очищать именно кожу головы, причем наносить шампунь на руки, вспенивать, а затем касаться волос. Шампунь можно не наносить на кончики, вместо него использовать кондиционер – он тоже обладает очищающими свойствами, но не будет пересушивать чувствительные концы.

Также стоит мыть голову подушечками пальцев, а не ногтями, чтобы не царапать кожу. К слову, массаж головы стимулирует рост волос.

3. Принять контрастный душ 

Контрастный душ приносит пользу не только коже тела, но и головы – он стимулирует рост волос и защищает их от потери влаги. Специалисты рекомендуют после теплой воды включить на 20-30 секунд холодную, затем переключись на теплую (на 1-2 минуты), затем на холодную (на 20-30 секунд) и так далее. Повторять можно до 5 раз. 

3. Не выжимать волосы 

Влажным волосам очень просто навредить, поэтому ни в коем случае нельзя агрессивно их тереть и выжимать полотенцем. Иначе все, что было сделано до этого, пойдет насмарку. Волосы лучше слегка промокнуть и взять расческу с микрофиброй (она очень напоминает массажную щетку), она отлично впитывает влагу, но при этом не вредит локонам. 

5. Шампуни для глубокого очищения

Если все вышеизложенные советы не помогают, значит, стоить применить тяжелую артиллерию – мыть голову специальными глубоко очищающими шампунями (они еще называются шампунями для скальпа), только делать это стоит не чаще раза в неделю, чтобы не повредить коже. 

Ранее ученые нашли средство против облысения.

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уход волосы
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