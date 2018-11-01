"Облысение — не приговор!": в Сети злобно отреагировали на борды с Яценюком

В Сети едко прокомментировали борды с Арсением Яценюком / facebook.com/Сергій Лещенко

В Украине появились билборды, на которых изображен бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и утверждается, в частности, — "Остановили дефолт в 2014 году".

В Сети ряд интернет-пользователей злобно отреагировали на борды с политиком.

В частности, "Процишин офіційний" на своей странице в Facebook вместо надписи о дефолте "разместил" на рекламном щите утверждение "Облысение — не приговор!".

В Сети едко прокомментировали борды с Арсением Яценюком / Скриншот с facebook.com/ProtsyshynOfficial

Народный депутат Сергей Лещенко написал, что экс-чиновник массово вышел на наружную рекламу в среду, 31 октября. "Что это значит? Моя версия — борды придуманы для единственного зрителя — Петра Порошенко (президент — Ред.). Которого теперь шантажируют веселыми картинками", — отметил он.

"Видно, дела в политической семье Порошенко и "Народного фронта" совсем плохи. По сути, Яценюк, развесив рекламу, намекает, что может пойти на выборы, и пару процентов, которые он наберет, как раз не досчитается Порошенко для выхода во второй тур", — полагает нардеп.

В Сети едко прокомментировали борды с Арсением Яценюком / Скрнишот с facebook.com/Александра Гетьман

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что лидер партии начал предвыборную кампанию (в 2019-м в Украине запланированы президентские и парламентские выборы) и, судя по месседжам, выступает техническим кандидатам против Порошенко.

"То есть — будет оттягивать у него остатки голосов и троллить патриотические лозунги президента еще более патриотическими", — добавил эксперт.

В Сети едко прокомментировали борды с Арсением Яценюком / facebook.com/Алёна Яхно

"Не знаю зачем Яценюк вывесил свои плакаты (может в президенты собрался или же просто на что-то нужно было спустить бюджетное финансирование), но на месте Тимошенко (лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — Ред.), я бы взял Арсения Петровича в оборот в качестве штатного тролля против Порошенко", — поделился мнением главред интернет-издания "Страна.юа" Игорь Гужва.

В Сети едко прокомментировали борды с Арсением Яценюком / facebook.com/liza.bogutskaya

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли совместное фото Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, сделанное в американском Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН.