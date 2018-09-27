"Украину так еще никто не позорил": в сети высмеяли совместное фото Порошенко с Трампом

Петр Порошенко и Дональд Трамп - в одинаковых галстуках / Святослав Цеголко / Twitter

В рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Петр Порошенко с супругой Мариной сфотографировался с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Америки Меланией. На Порошенко был надет красный галстук - в именно с таким цветом галстука чаще всего появляется на публике президент США.

Фотографию опубликовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко с комментарием "Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров".

Пользователей пафос пресс-секретаря не впечатлил: они шутили, что Трамп на фотографии может оказаться фотокопией, отпечатанной на картоне, уточняют, что Трамп в своей речи на ассамблее не сказал ни слова об Украине и удивляются, почему Порошенко не сделал такую же прическу, как у президента США.

Фотография с Порошенко впечатлила украинского карикатуриста Георгия Ключника, который вспомнил расследование BBC, в котором говорилось, что Порошенко уплатил 400 тысяч долларов за право встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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​Дипломат Олег Волошин вспомнил старый анекдот о стадиях веры в Деда Мороза:

"Сначала ты борешься с Трампом, потом ты дружишь с ним, и в конце ты сам уже Трамп".

​"Когда во всем пытаешься подражать шефу, но ещё не научился улыбаться как он", - иронизирует телеведущая Надежда Сасс.

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что ​Украину в мире еще никто так не позорил.

"Я даже не спрашиваю, почему Порошенко оделся под Трампа и почему забыл нарядить жену под Меланию.Более интересно: сколько за возможность сфотографироваться с Трампом рядом заплатили, если встреча стоит 400 тыс долларов? Может, Трамп демпингует в коридорах здания ООН?", - спросил политолог.

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