"Там русский дух, там Русью пахнет": из-за Порошенко Лавров приравнял переговоры с участием РФ к процессам в сортире

В соцсетях активно обсуждают неудачную шутку главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский дипломат хотел пошутить в адрес украинского президента Петра Порошенко – а в итоге подшутил над собой и всей российской делегацией. Пожалуй, лучшего подарка Петру Алексеевичу на сегодняшний день рождения он сделать просто не мог.

По данным РИА Новости, дело было так. Желая избежать общения с российскими журналистами Порошенко случайно зашел в переговорную комнату, где на тот момент заседала российская делегация вместе с Лавровым. Глава Украины быстро понял свою ошибку (во всяком случае в комнате он пробыл около 15 секунд) – и быстро покинул помещение.

И тут, наверно, можно было бы смеяться над невольной ошибкой украинского президента – если бы Лавров, желая пошутить, невольно "не перевел стрелки" на себя.

"Наверное, с туалетом перепутал", — заявил глава МИД РФ, явно не подумав.

В соцсетях юмор Лаврова не оценили. В первую очередь люди отмечают, что российский дипломат весьма недипломатично приравнял к туалету как раз-таки собственную делегацию.

"Порошенко в здании ООН ошибся дверью, и случайно зашел в кабинет российской делегации. Лавров решил пошутить, и сказал, мол, Порошенко, наверное, перепутал с туалетом. Вата начала азартно репостить шутку юмора. Но вдруг поняла, что что-то с ней не то..." – пишет пользователь Oleksiy Nesterenko.

​"Это точно. От России такой запах исходит, что только с сортиром и ассоциируется. Так что напрасно ржут в МИДовской конюшне", – считает главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Там русский дух, там Русью пахнет?" – интересуется Вадим Иванов.

"Заходит Порошенко в туалет, а там российская делегация заседает во главе с Лавровым", – пошутил в ответ Сибирнаш Чунг.

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​А Владислав Юсупов саркастически интересуется: "Сергей Викторович, ну вы же аффтар бессмертного "ДБ!", ну вы то как могли приравнять переговоры с участием России к процессам, обычно идущим в сортире?! Ну вот как?!"

​Ранее на мероприятии в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН президент Петр Порошенко заявил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.