Похождения колобка, или Почему всплыла информация о "платной" встрече Порошенко и Трампа

Все обсуждают сколько денег дал президент Украины Петр Порошенко за встречу с Дональдом Трампом и почему президент России Владимир Путин не выиграл этот конкурс на право первому пожать руку новому президенту США.

Во-первых, ритуальная встреча президента Трампа с президентом Порошенко это чистый бизнес - она ничем не закончилась, ни для США, ни для Украины. А вот встреча Трампа с Путиным, когда ведется серьезное расследование Конгресса США об влиянии Кремля на американскую избирательную кампанию, это уже было бы, либо провал спецоперации, борьба двух разведок, либо большая политика двух великих стран. Путин эту встречу с Трампом еще должен "заработать".

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В нашем, украинском, случае все очень просто. Приглашая президента Украины Порошенко в Белый дом американцы еще не определись с ним, кто он - друг или враг. Поэтому, когда из Киева поступило предложение встретится с новым президентом США на коммерческой основе - больших проблем не возникло. А не брать деньги за встречу с президента-олигарха - это извращение или упущенная выгода. Да, и сам Порошенко не поймет окружение Трампа и будет его презирать за легкодоступность. А мы все хорошо знаем, как жестоко и презрительно президент-олигарх Порошенко относится к тем, кого можно легко обмануть - пообещать и не сделать. Будь-то целая страна или отдельный политик, или бизнесмен.

А сейчас Трамп и Порошенко уже не нужны друг другу. Президент США Трамп понял, что президент Украины не является честным и эффективным партером для американцев. Его смешивание политики и бизнеса и его "стратегия колобка" ("я от бабушки ушел, я от дедушки ушел") понятна и близка Москве, но не Вашингтону. Поэтому и всплыла эта информация о коммерческой, но пустой встрече в Вашингтоне двух президентов.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"