"Вы фейк". Порошенко отказался разговаривать с российским журналистом: опубликовано видео

Гарант мотивировал свой отказ тем, что СМИ Кремля распространяют дезинформацию.
В кулуарах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко категорически отказался общаться с журналистом российского телеканала.
В YouTube опубликовано видео, как гарант был настроен решительно с первых секунд, когда увидел микрофон сотрудника СМИ РФ.
Разговаривал с журналистом Порошенко на русском языке. Он взял мужчину за руку, в которой был микрофон, и безапелляционно заявил, что интервью российским СМИ не дает.
"Потому что вы Fake News и распространяете дезинформацию", – сказал Порошенко.
В финале своего спича он пожелал россиянину удачи.
Напомним, журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором за столом запечатлен Петр Порошенко с членами своей семьи, а также гости, которые, вероятно, собрались отпраздновать день рождения гаранта.