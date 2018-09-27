"Вы фейк". Порошенко отказался разговаривать с российским журналистом: опубликовано видео

Порошенко прямо сказал россиянину свое мнение / Фото: скриншот из видео

В кулуарах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко категорически отказался общаться с журналистом российского телеканала.

В YouTube опубликовано видео, как гарант был настроен решительно с первых секунд, когда увидел микрофон сотрудника СМИ РФ.

Разговаривал с журналистом Порошенко на русском языке. Он взял мужчину за руку, в которой был микрофон, и безапелляционно заявил, что интервью российским СМИ не дает.

"Потому что вы Fake News и распространяете дезинформацию", – сказал Порошенко.

В финале своего спича он пожелал россиянину удачи.

Напомним, журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором за столом запечатлен Петр Порошенко с членами своей семьи, а также гости, которые, вероятно, собрались отпраздновать день рождения гаранта.