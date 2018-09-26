"Сидят как вдоль гроба". В Сеть попало эксклюзивное фото празднования дня рождения Порошенко

26 сентября 2018, 21:01

На снимке видны гости, которые собрались за пустым столом, очевидно, накануне ужина.

День рождения Порошенко / Фото: Facebook/Александр Дубинский

Журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором за столом запечатлен Петр Порошенко с членами своей семьи, а также гости, которые, вероятно, собрались отпраздновать день рождения гаранта.

"Хочу поздравить Петра Алексеевича с Днем рождения. И сообщить, что празднование прошло в теплой, дружеской обстановке. Публикую эксклюзивное фото", - иронично подписал журналист снимок в Facebook.

Пользователи в комментариях раскритиковали застолье главы государства, поскольку и снимок некачественный, и гости как-то странно сидят, да и атмосфера, судя по всему, какая-то напряженная.

"И только одна свеча. Выглядит зловеще", "Сидят как вдоль гроба и свеча на нем", "Всем раздали ноты, петь будут", "Сходка", "А одна света – это намек?", "Сходка", - прокомментировали снимок в Сети.

/ Фото: Facebook/Александр Дубинский

Напомним, 26 сентября Петр Порошенко празднует день рождения. В этом году на этот день пришелся визит президента на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк.

Напомним, на Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров хотел пошутить в адрес украинского президента Петра Порошенко – а в итоге подшутил над собой и всей российской делегацией. Пожалуй, лучшего подарка Петру Алексеевичу на сегодняшний день рождения он сделать просто не мог, считают пользователи соцсетей.

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президент Петр Порошенко день рождения Александр Дубинский
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