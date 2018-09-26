Год в "подвале": астролог предсказал Порошенко провал на выборах и жизнь за границей

Порошенко ждет неудачный год

В день рождения президента Украины Петра Порошенко, 26 сентября, астролог Влад Росс составил его гороскоп на 2019 год.

"Первое, что бросается в глаза – положение Луны в его гороскопе: в этом году Луна будет находиться в самом низу его гороскопа (в астрологии это называется "подвал"). А Луна означает народ, поддержку общества, уровень популярности. Так вот поддержка народа и популярность Порошенко в 2019 году, с точки зрения звезд, будет на самом низком уровне, на самом низком пределе, который только может быть", - спрогнозировал эксперт.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотРосс отметил, что при такой особенности положения звезд, сколько бы Порошенко ни пытался поднять собственный рейтинг с помощью административного ресурса, максимальным результатом может стать только выход во второй тур.

"Выиграть выборы с электоральной поддержкой такого уровня ему будет крайне сложно, практически нереально. Для сравнения – в 2014 году Луна в гороскопе Порошенко была на вершине, в зените, то есть поддержка народа была велика. И, учитывая это, еще в феврале 2014 года я предсказывал ему президентство. А сейчас все наоборот – Луна в "подвале": при таком положении Луны в гороскопе выиграть выборы человеку будет очень сложно. Хотя – у него будет большая поддержка со стороны олигархов и других влиятельных людей, имеющих деньги", - объяснил астролог.

Несмотря на это, по словам эксперта, в политической карьере Порошенко не будет поставлена точка.

"Порошенко после выборов 2019 года останется в политике. Это не Яценюк, который ушел раз и навсегда. Вполне возможно, Порошенко будет участвовать в парламентских выборах под каким-то там номером", - добавил Росс.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиАстролог также спрогнозировал, что после провала на выборах большую часть времени Порошенко будет проводить за границей.

"Следует отметить еще один интересный момент – у Порошенко в 2019 году просматривается очень благоприятная ситуация за границей. Возможно, он будет проворачивать какие-то финансовые дела, связанные с недвижимостью за границей. Также не исключено, что во второй половине 2019 года он будет проводить много времени именно там, за рубежом, а в Украине он будет бывать крайне мало", - резюмировал Росс.

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