Год в "подвале": астролог предсказал Порошенко провал на выборах и жизнь за границей

26 сентября 2018, 06:51

Президента ждет неудачный год в политике.

Порошенко, грустный
Порошенко ждет неудачный год

В день рождения президента Украины Петра Порошенко, 26 сентября, астролог Влад Росс составил его гороскоп на 2019 год.

"Первое, что бросается в глаза – положение Луны в его гороскопе: в этом году Луна будет находиться в самом низу его гороскопа (в астрологии это называется "подвал"). А Луна означает народ, поддержку общества, уровень популярности. Так вот поддержка народа и популярность Порошенко в 2019 году, с точки зрения звезд, будет на самом низком уровне, на самом низком пределе, который только может быть", - спрогнозировал эксперт.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотРосс отметил, что при такой особенности положения звезд, сколько бы Порошенко ни пытался поднять собственный рейтинг с помощью административного ресурса, максимальным результатом может стать только выход во второй тур.

"Выиграть выборы с электоральной поддержкой такого уровня ему будет крайне сложно, практически нереально. Для сравнения – в 2014 году Луна в гороскопе Порошенко была на вершине, в зените, то есть поддержка народа была велика. И, учитывая это, еще в феврале 2014 года я предсказывал ему президентство. А сейчас все наоборот – Луна в "подвале": при таком положении Луны в гороскопе выиграть выборы человеку будет очень сложно. Хотя – у него будет большая поддержка со стороны олигархов и других влиятельных людей, имеющих деньги", - объяснил астролог.

Несмотря на это, по словам эксперта, в политической карьере Порошенко не будет поставлена точка.

"Порошенко после выборов 2019 года останется в политике. Это не Яценюк, который ушел раз и навсегда. Вполне возможно, Порошенко будет участвовать в парламентских выборах под каким-то там номером", - добавил Росс.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиАстролог также спрогнозировал, что после провала на выборах большую часть времени Порошенко будет проводить за границей.

"Следует отметить еще один интересный момент – у Порошенко в 2019 году просматривается очень благоприятная ситуация за границей. Возможно, он будет проворачивать какие-то финансовые дела, связанные с недвижимостью за границей. Также не исключено, что во второй половине 2019 года он будет проводить много времени именно там, за рубежом, а в Украине он будет бывать крайне мало", - резюмировал Росс.

Заказать персональный гороскоп от Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Влад Росс астрологический прогноз выборы 2019 гороскоп Порошенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:20
"Интересный образ": Ани Лорак покрасовалась в платье с обнаженными плечами
08:12
Покончить с Украиной, или Зачем дружить со страной, мечтающей нас уничтожить мнение
08:00
На Николаевщине "Интерсити" уничтожил легковушку, есть жертвы Фото Видео
07:41
Светлана Лобода спела в ванне и похвасталась ножками, опубликовано видео Видео
07:40
Порошенко объяснил, почему Кремль боится появления миротворцев на Донбассе Видео
07:20
В ВМС рассказали о провокации российского катера в Азовском море, опубликовано видео Видео
07:13
Александр Сотник: Если Путин пустит танки на Киев, закончится и "русский мир", и он сам в Кремле
06:51
Год в "подвале": астролог предсказал Порошенко провал на выборах и жизнь за границей
06:36
Новая роль Путина: чего ждать от кремлевского карлика мнение
06:14
"Сочная девочка": Вика из "НеАнгелов" поделилась постельным фото
05:45
Движение без размножения. Ученые выяснили, как "делать" себе подобных без секса
05:31
Генерал рассказал, что ждет Украину после прохода кораблей ВСУ через Керченский пролив
05:06
Вера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметы
04:27
"Ротация под обстрелом": писатель показал неопубликованные фото из Донецкого аэропорта Фото
03:59
Украинцы назвали главное требование к будущему президенту страны
03:10
"Заключили договор с дьяволом". Британка завлекала девушек в секс-рабство, угрожая "магией вуду"
02:39
Знойная экс-"ВИА Гра" восхитила фанатов идеальной фигурой
02:03
Топ-3 травм, которые люди чаще всего получают во время секса
01:24
Номера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоит
00:43
"Потакание российскому агрессору": Минкульт жестко среагировал на требование УПЦ МП к Константинополю и его экзархам
00:19
Зрада на зраде и зрадой погоняет: скандальное видео с венгерскими паспортами записал пограничник с якобы венгерским гражданством Видео
25 сентября, вторник
23:58
Волкер передал Порошенко важный исторический документ
23:25
Трамп заявил о незаконности Гаагского суда
22:58
Безысходность, безысходность. Сеть "вспыхнула" из-за предсмертных предсказаний Стивена Хокинга о конце света
22:50
"Не является самостоятельной": Константинополь прокомментировал требование УПЦ МП к экзархам покинуть Украину
22:40
Мастер перевоплощений. В США мужчина занимался с парнями сексом под видом женщины и торговал порно
22:29
Стало известно, к чему может привести дефицит сна
22:05
Беззащитные глаза и уши ВСУ. Секретная система украинской армии "защищалась" паролями "123456" и admin
21:52
В оккупированном Донецке назвали всех "кандидатов" на пост "главы ДНР"
21:36
Модель -"копия Ким Кардашьян" засветила грудь и попу в крошечном купальнике: опубликованы фото Фото
21:26
Друзья главного подозреваемого в покушении на активиста Михайлика устроили драку в больнице - видео Видео
21:20
Стало известно, когда американцы передадут Украине партию боевых катеров
20:58
США больше не станут платить в бюджет ООН
20:44
"Трагедия и страдание". Трамп призвал все страны мира воевать с социализмом
20:39
В УПЦ КП ответили на требование Синода к экзархам покинуть Украину
20:35
У Кличко рассказали, как будут бороться со снегом этой зимой
20:20
Нафиг такой траффик. Движение в Киеве оказалось парализовано громадными заторами
19:43
Стали известны подробности о покушавшихся на одесского активиста Олега Михайлика
19:42
Крымчанину во Львове бросили в машину гранату
19:31
Оксана Марченко Видео
19:21
Зал высмеял Трампа на Генассемблее ООН
19:05
Карать огнем. На Донбассе в ответ на акцию протеста россияне взорвали продуктовый магазин
18:56
ВСУ получит новые БРЭМ от Львовского завода - опубликовано фото Фото
18:45
Свои люди - сочтемся. "Власти" аннексированного Крыма сделали "деловое предложение" боевикам "ДНР"
18:40
Макгрегор vs Нурмагомедов: дата боя, прогнозы и где смотреть поединок десятилетия Видео
18:26
США ввели санкции против еще 12 российских компаний и предприятий
18:08
"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" разницу в цене на газ из ЕС
17:59
Экс-главарь боевиков "кинул ответку" Ющенко, сравнившему "Л/ДНР" с гитлеровской Германией
17:48
Синод УПЦ МП потребовал от экзархов патриарха Варфоломея немедленно покинуть Украину
17:45
В РФ пригрозили Украине последствиями разрыва договора по Азовскому морю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять