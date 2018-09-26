"Сколько в этот раз за фото заплатил". В Сети смеются над совместным фото Порошенко и Трампа

Порошенко и Трамп продемонстрировали одинаковый look / Фото: Facebook/Святослав Цеголко

В рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, Петр Порошенко с супругой Мариной сфотографировался с президентом США Дональдом Трампом и первой леди страны Меланией.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", - подписал снимок в Facebook пресс-секретарь гаранта Святослав Цеголко.

Однако пользователи Сети к одинаковым стилям президентов отнеслись с иронией и сарказмом, обвинив украинского президента в подражании американцу.

"Я даже не спрашиваю, почему Порошенко оделся под Трампа и почему забыл нарядить жену под Меланию. Более интересно: сколько за возможность сфотографироваться с Трампом рядом заплатили, если встреча стоит 400 тыс долларов? Может, Трамп демпингует в коридорах здания ООН? Украину в мире еще никто так не позорил...", - прокомментировал снимок Дмитрий Корнейчук.

/ Фото: скрин Facebook/Дмитрий Корнейчук

Совместная фотография президентов Украины и США вызвала шквал комментариев в соцсети.

"У человека слева что-то с ногами", "Забыл или не успел волосы покрасить", "Расстановка интересная. Не могли бы президенты стать по центру, а дамы слева и справа? Может какие-то условия протокола, о которых я не знаю?", "Двое из ларца", "Сколько Петруха в этот раз за фото заплатил?", - написали комментаторы в Facebook.

Напомним, журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором за столом запечатлен Петр Порошенко с членами своей семьи, а также гости, которые, вероятно, собрались отпраздновать день рождения гаранта.