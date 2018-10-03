Суд отказался заочно арестовать Гужву

3 октября 2018, 19:50

Его арестуют только если будет доказано, что подозреваемый подан в международный розыск.

Суд на этот раз оказался на стороне Гужвы
Суд на этот раз оказался на стороне Гужвы / УНИАН

Шевченковский районный суд Киева отказался заочно взять под стражу главного редактора интернет-издания "Страна.юа" Игоря Гужву, которого обвиняют в вымогательстве.

"По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении по следующим основаниям: ч. 6 ст. 193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении пресс-службы суда по результатам сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Гужве.

Читайте такжеГлавред "Страны" Гужва утверждает, что Австрия дала ему политическое убежищеВ ходе судебного заседания прокурор в порядке ст. 185 УПК Украины подал новое ходатайство об избрании меры пресечения, которым просил заменить предыдущее ходатайство об изменении меры пресечения. Однако замена ходатайства об изменении меры пресечения не предусмотрена.

Как ранее сообщалось, главный редактор интернет-издания Страна покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии из-за политического преследования со стороны украинской власти.

Напомним, ранее "Главред" рассказывал о том, как в интернете отреагировали на ситуацию с Гужвой.

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Киев Шевченковский суд Игорь Гужва
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