Главред "Страны" Гужва утверждает, что Австрия дала ему политическое убежище

Игорь Гужва благополучно осел в Австрии / УНИАН

Появилась информация, что власти Австрии предоставили политические убежище главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве, против которого в Украине заведено уголовное дело.

"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище!" - сообщил Гужва в Facebook.

Он добавил, что благодарен властям Австрийской республики и всем, кто его поддерживал.

Как ранее сообщалось, главный редактор интернет-издания Страна покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии из-за политического преследования со стороны украинской власти.

Напомним, ранее "Главред" рассказывал о том, как в интернете отреагировали на ситуацию с Гужвой.