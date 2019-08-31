Ротация: в Слуге народа анонсировали смену главы Минздрава

Радуцкий возглавит МОЗ через несколько месяцев / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Главой министерства здравоохранения через несколько месяцев в партии Слуга народа намерены назначить депутата данной фракции и основателя клиники Борис Михаила Радуцкого.

Как заявил в эфире телеканала ZIK председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, действующий министр Зоряна Скалецкая станет его заместителем.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил председатель фракции.

По словам Арахамии, Радуцкому необходимо подготовиться, чтобы занять пост министра и стать чиновником.

"Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть существуют какие-то вещи...", - сказал Арахамия.

Также депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа пояснила, что у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент. После законодательного утверждения Радуцкий станет министром, чтобы реализовать реформу здравоохранения.

Как ранее сообщалось, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой с использованием нецензурной лексики заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека", а не Ульяну Супрун.

Позже он уточнил, что это его личная переписка, однако осознал всю ответственность своей новой должности.