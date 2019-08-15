Радуцкий отказался возглавлять Минздрав и назвал кандидата

Михаил Радуцкий отказывается возглавлять Минздрав / Фейсбук М.Радуцкого

Новоизбранный нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий и экс-соучредитель медицинской клиники Борис Михаил Радуцкий заявил, что не хочет возглавлять Министерство здравоохранения по просьбе президента Владимира Зеленского, а предлагает назначить на эту должность экс-министра Александра Квиташвили.

"Нет. Как минимум я не хочу. Кстати, президент наоборот считает, что я должен быть министром. Мы постоянно ведем дискуссию по этому поводу, и я ему сказал, что все же как стратег я больше пользы принесу в комитете Рады по здравоохранению", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Основатель клиники Борис констатировал, что идеальным кандидатом на данную должность является Александр Квиташвили, поскольку он уже возглавлял украинское ведомство в 2014-2016 годах и имеет опыт реформ в Грузии.

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно (какая именно – 24 канал). Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с огромным опытом, человек, который четко знает материал", - пояснил Радуцкий.

По мнению нардепа экс-президент Петр Порошенко "нивелировал" идею иностранцев во власти, поэтому, вероятно, Квиташвили откажется снова стать министром в украинском правительстве.

Радуцкий отметил, что министром должен быть менеджер с рыночной зарплатой, который не занимается политикой. Если Зеленский будет настаивать, то он готов возглавить МОЗ, но временно – пока на эту должность не придет более подходящий кандидат.

Как ранее сообщалось, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что в воскресенье, 11 августа, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса главы государства.

Напомним, в июне Владимир Зеленский, отвечая на вопрос относительно Ульяны Супрун, сказал – "Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи". И.о. главы Минздрава посчитала, что президент ее оскорбил.