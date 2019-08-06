"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун

Михаил Радуцкий / Фейсбук М.Радуцкого

Избранный народным депутатом Украины от партии Слуга народа, основатель клиники Борис Михаил Радуцкий прокомментировал свое возможное назначение на должность министра здравоохранения.

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения. У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы", - подчеркнул он во время пресс-конференции.

Говоря о своих дальнейших планах, Радуцкий отметил, что намерен сосредоточиться на работе в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения, а также аудите медицинской реформы, реализацию которой планируется продолжать.

"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10-15 млрд", - добавил представитель Слуги народа.

Напомним, ранее в Сети вызвало резонанс неоднозначное утверждение Радцукого о том, что генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения.