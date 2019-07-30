"Фейки и некомпетентность": Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас"

30 июля 2019, 10:40

Ульяна Супрун опровергла ряд утверждений, выдвинутых Михаилом Радуцким.

Супрун
Ульяна Супрун / УНИАН

Советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил о том, что в Украине протоколы других стран можно брать за основу, но их обязательно нужно адаптировать.

Как подчеркнул он в интервью vz.kiev.ua, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения.

На это откровение Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы МОЗ, отреагировала нынешний министр Ульяна Супрун.

"Нет генетического различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас", - ответила она Радуцкому в своем Facebook.

Кроме того, Супрун также опровергла еще целый ряд ошибочных утверждений, выдвинутых Радуцким.

Читайте такжеСупрун посоветовала депутатам, как не превратить парламент в циркУтверждение Радуцкого: "Поэтому первое, что должно быть и непременно будет сделано, - это утверждение национальной стратегии развития системы здравоохранения. В ней будет четко расписано, что следует выполнить в первый, пятый, десятый год".

Ответ Супрун: Национальная стратегия реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015-2020 годов уже существует и утверждена.

Утверждение Радуцкого: "Также из-за торможения развития трансплантологии государство выделяет огромные средства на проведение диализа, который нашим больным назначают пожизненно, тогда как в других странах - на период ожидания донорского органа".

Ответ Супрун: Систему трансплантации нельзя построить за год. Изменения в этой области происходят пошагово и системно, но для этого нужно время.

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Утверждение Радуцкого: "Закупки лекарств однозначно не должно проводить МОЗ Украины - все скандалы вокруг работы Министерства всегда были связаны с этой проблемой. Поэтому сейчас, на переходном этапе, нужно, чтобы закупками занималось не МОЗ или международные организации, а государственное национальное агентство, представители которого будут отвечать за свои действия или бездействие по украинским законам".

Ответ Супрун: МОЗ Украины не проводит закупки лекарств уже четвертый год. Более того, в конце прошлого года было создано агентство - ГП Медицинские закупки Украины. Оно отвечает за централизованные закупки лекарств и медицинских изделий за государственный счет и уже постепенно принимает на себя этот процесс. Это трудно не заметить, если хотя бы минимально исследовать тему.

Читайте также"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофиловУтверждение Радуцкого: "Еще один парадокс: в Украине по непонятным причинам запрещено закупать лекарства in balk. Тогда как в некоторых странах это разрешено даже хроническим больным - они покупают большие упаковки лекарств на длительные сроки лечения, что обходится им значительно дешевле. В нашей стране такой возможности не имеют и лечебные учреждения. Это удорожает медикаментозное лечение больных на 10-15%".

Ответ Супрун: Во-первых, правильная формулировка, о котором упомянуто выше - "in bulk". Во-вторых, "in bulk" нигде в мире не продается, потому что это незавершенное производство.

Утверждение Радуцкого: "Сейчас формируется перечень, который государственная страховая компания будет оплачивать 100%. Сюда обязательно войдет лечения онкопаталогий, особо опасных и социальных инфекций, орфанных и генетических болезней, оказания экстренной медицинской помощи (на догоспитальном этапе), возможно, и ургентная стоматология".

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Ответ Супрун: Национальна служба здоровья Украины - независимый технократический закупщик медицинских услуг для пациентов. Служба уже закупает гарантированный пакет медицинских услуг на уровне первичной медицинской помощи.

Утверждение Радуцкого: "В программе Президента Украины предусмотрены механизмы, как получить дополнительные средства на здравоохранение, не увеличивая налогов. Потому недопустимо финансировать ее по принципу "сколько средств есть, столько и поделили на душу населения" (как это делали в нынешних реформ)".

Читайте такжеСупрун рассказала, почему пялиться в телевизор - вредно для здоровьяОтвет Супрун: Так делали не во время "нынешних реформ", а все время существования системы Семашко. И в результате трансформации системы здравоохранения полностью меняется эта система.

Утверждение Радуцкого: "Наиболее приемлемая для нас система Бисмарка, которая предусматривает солидарную ответственность государства и пациента".

Ответ Супрун: Надеюсь, что у новой команды еще появятся "младшие" ориентиры, чем Бисмарк.

Утверждение Радуцкого: "Министром здравоохранения в Украине должно стать не публичное лицо, не политик, а квалифицированный менеджер, исполнитель, который 90% своего времени будет тратить не на опровержение фейков, а на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения".

Ответ Супрун: Кто бы не стал министром здравоохранения в Украине во время существующего положения дел - ей или ему придется опровергать фейки из-за некомпетентности, неосведомленности или сознательную ложь людей, которых считают экспертами и приглашают на интервью. Долгое время на этой лжи наживались и продолжают наживаться недобросовестные люди. А квалифицированный менеджер всегда найдет время для борьбы с такой угрозой.

Напомним, ранее Супрун ответила на троллинг Владимира Зеленского.

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Минздрав Ульяна Супрун Михаил Радуцкий
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