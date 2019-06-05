"Слава Богу, у меня другой врач": Супрун ответила на троллинг Зеленского

5 июня 2019, 15:58

Ульяна Супрун считает, что своими высказываниями Владимир Зеленский ее оскорбил.

Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал деятельность Ульяны Супрун / Reuters

Президент Владимир Зеленский пока не определился, кого из министров хотел бы видеть в новом составе правительства, однако уверен, что среди них есть профессионалы.

Комментируя деятельность ряда действующих членов Кабмина, в частности, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, президент отметил: "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".

Также Зеленский сказал, что не знаком пока с министром образования Лилей Гриневич, но "слышал, что она неплохая очень".

Читайте такжеСупрун высказалась о дальнейшей работе с ЗеленскимМинистра иностранных дел Павел Климкин президент назвал профессиональным специалистом. "Климкин - профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил уйти в политику", - сказал Зеленский в эфире 1+1.

В итоге Зеленский отметил, что "никого из них очень близко не знаю, но смотрю по делам этих людей".

В свою очередь Супрун посчитала, что своими высказываниями В.Зеленский ее оскорбил, передает Лига.

"У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано. Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, посмотреть на нашу работу, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", - сказала она.

Читайте также"Еще держится": Зеленский оценил медреформу от Супрун

По ее словам, когда произойдет смена власти и нужно будет передавать дела в министерстве, "мы должны спокойно передавать наши наработки, нашу политику дальше... и мы так и будем себя вести, а не шутить по телевидению, не смеяться друг над другом или с оскорблениями выступать, потому что это не очень показывает зрелость нашей страны".

Напомним, 30 мая депутаты Рады провалили отставку главы правительства Владимира Гройсмана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Ульяна Супрун
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:06
В полиции рассказали шокирующие подробности смертельного ранения 5-летнего мальчика
17:41
"Причем тут вы?": журналист Прямого в сюжете о квартире нагрубил жене погибшего шахтера Видео
17:39
Расследование убийства ребенка в Переяславе: четыре плохих новости мнение
17:35
"В Абу-Даби будет война": Нурмагомедов прокомментировал будущий бой
17:25
"Попытка сокрытия убийства": в ГБР рассказали о расследовании смертельного ранения копами ребенка
17:05
Даша Астафьева сверкнула грудью в крошечном платье с декольте
16:52
Зеленский в Брюсселе рассказал о "смерти имперского проекта России"
16:47
Португалия - Швейцария: текстовая трансляция матча, все подробности
16:29
Доллар дороже 30 гривен: в Кабмине спрогнозировали валютный курс на три года
16:21
Невеста Тимати Анастасия Решетова беременна
16:03
Чат с экс-заместителем главы Генштаба ВСУ Юрием Думанским
15:58
"Слава Богу, у меня другой врач": Супрун ответила на троллинг Зеленского
15:45
Эмма Уотсон в бикини засветила формы на отдыхе
15:38
Надежда Савченко провела сьезд под Радой и заявила, что идет на парламентские выборы
15:37
Стало известно о проблемах с производством новой крылатой ракеты Нептун
15:36
Новое правописание украинского языка: в Минобразовании рассказали, сколько продлится переходный период
15:30
Источник: НАБУ начало "трясти" Украинскую ассоциацию футбола
15:17
"Сделаю все открыто:" Саакашвили ответил на предложение Кличко идти с ним на выборы в Раду
15:10
Вышел 5 сезон Черного зеркала: обзор серий и актеры
15:06
В WBC лишили Усика полноценного титула
14:55
Медведев назвал условия продления транзита российского газа через Украину
14:53
Сериал Чернобыль вызвал небывалый интерес к зоне отчуждения: как выглядят "мертвые земли" Беларуси Фото Видео
14:52
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
14:47
Сколько украинцев довольны работой Зеленского-президента - опрос
14:26
В сеть выложили полный сценарий сериала Чернобыль
14:21
Аваков рассказал о пяти подозреваемых в деле об убийстве копами ребенка
13:56
"Это бунт": Зеленский жестко распек проваливающих его законопроекты депутатов Рады Видео
13:47
Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков ответил на требование уйти в отставку
13:33
Украину прополощут мощные ливни и накроют шквалы с градом – синоптик
13:20
Сериал Чернобыль спровоцировал туристический бум в Украине
13:09
"Ненасытные монополисты": Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газ
13:00
Госпитализация Алибасова: появились диагноз и подробности его состояния
12:57
Чат с экспертом по вопросам энергетики Валентином Землянским
12:53
Партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента: соцопрос показал, кто проходит в Раду
12:25
Настя Каменских топлес снялась в ванной
12:22
Убийство ребенка пьяными копами: жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей Кирилла
12:20
Банкира, которого обвинили в краже 100 млн грн, вышел на свободу актуально
11:55
Віктор Лещинський: Враховуючи стан інженерних систем столиці, киянам час запасатися гондолами
11:47
Неожиданный поворот: журналисты нашли темнокожего ликвидатора аварии на ЧАЭС
11:30
Украинцам сообщили, когда их ТВ станет полностью платным
11:07
"Теплый дядя и классный мужик": Зеленский рассказал, о чем хохмил с Юнкером Видео
10:36
Доллар в Украине пробил психологическое дно и нацелился на новые высоты
10:24
День журналиста – поздравления и открытки Фото
10:11
Ленинград выпустил клип про наркотики и религию: режиссером стал украинец из команды Потапа Видео
10:08
"Махровый шовинизм к русским": Лавров попытался найти в Украине оголтелую русофобию
09:52
В Минобразования решили окончательно отбить желание у детей читать мнение
09:43
600 миллионов долларов: Forbes назвал самую богатую певицу мира
09:41
"Эскалация вашей агрессии": Зеленский публично обратился к властям РФ
09:15
Главные новости 5 июня: Украина на переговорах в Минске, Конституционный суд и указ Зеленского о выборах в Раду
09:00
Дожди убили жару: где в Украине будет прохладнее всего
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять