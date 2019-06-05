"Слава Богу, у меня другой врач": Супрун ответила на троллинг Зеленского

Владимир Зеленский прокомментировал деятельность Ульяны Супрун / Reuters

Президент Владимир Зеленский пока не определился, кого из министров хотел бы видеть в новом составе правительства, однако уверен, что среди них есть профессионалы.

Комментируя деятельность ряда действующих членов Кабмина, в частности, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, президент отметил: "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".

Также Зеленский сказал, что не знаком пока с министром образования Лилей Гриневич, но "слышал, что она неплохая очень".

Читайте такжеСупрун высказалась о дальнейшей работе с ЗеленскимМинистра иностранных дел Павел Климкин президент назвал профессиональным специалистом. "Климкин - профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил уйти в политику", - сказал Зеленский в эфире 1+1.

В итоге Зеленский отметил, что "никого из них очень близко не знаю, но смотрю по делам этих людей".

В свою очередь Супрун посчитала, что своими высказываниями В.Зеленский ее оскорбил, передает Лига.

"У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано. Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, посмотреть на нашу работу, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", - сказала она.

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По ее словам, когда произойдет смена власти и нужно будет передавать дела в министерстве, "мы должны спокойно передавать наши наработки, нашу политику дальше... и мы так и будем себя вести, а не шутить по телевидению, не смеяться друг над другом или с оскорблениями выступать, потому что это не очень показывает зрелость нашей страны".

Напомним, 30 мая депутаты Рады провалили отставку главы правительства Владимира Гройсмана.