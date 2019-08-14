Супрун встретилась с Зеленским: о чем шла речь

Ульяна Супрун сообщила, что говорила с Владимиром Зеленским о продолжении реформ в медицине / УНИАН

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что в воскресенье, 11 августа, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса главы государства.

Во время встречи обсуждалось продолжение проведения реформ в медицине, рассказала чиновница перед заседанием Кабмина, сообщает Цензор.Нет со ссылкой на корреспондента.

По словам Супрун, во время разговоров, речь идет о том, что надо делать, чтобы продолжилась трансформация медицины.

"Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное…", - отметила и.о. министра.

Читайте также"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место СупрунНапомним, в июне Владимир Зеленский, отвечая на вопрос относительно Ульяны Супрун, сказал – "Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи". И.о. главы Минздрава посчитала, что президент ее оскорбил.