Сивохо потребовал выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий

Сивохо отругал министерства за плохое отношение к жителям оккупированных территорий / Фото: Facebook/Сергей Сивохо

Накануне вступивший в должность советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что Украина непременно обязана выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.

"Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", - написал он в Facebook.

По словам Сивохо, обсуждалась в рамках встречи также дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Он добавил, что систему надо упростить, продолжив с 60 дней до 1 года.

Советник секретаря СНБО констатировал, что сложности испытывают родители, которые пересекают границу с ребенком без присутствия второго супруга.

"Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения", - подытожил Сивохо.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

Затем Сивохо отправился вместе с народными депутатами на Донбасс.

Позже президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков высказал свое мнение о назначении Сивохо на высокий государственный пост.