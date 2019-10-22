"Уходил в себя": Масляков не смог промолчать и высказался о новой должности Сивохо

Александр Масляков прокомментировал назначение Сивохо / Открытые источники

Назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

"Я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал (в администрацию главы государства - Ред.) не кавээновскую команду, а команду политиков", - заявил Масляков.

При этом Масляков отметил, что Сивохо очень талантливый человек и как актер, и как игрок КВН, однако добавил, что шоумен играл с перерывами.

"Как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем", - высказался Масляков.

При этом Масляков уточнил, что игра дает некоторые необходимые для политика навыки: не бояться публично выступать и не бояться телекамер, передает "Комсомольская правда".

Читайте такжеАлександр Масляков вместе с сыном попал в базу "Миротворца"Напомним, ранее шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

В сообщении в Facebook он подчеркнул, что в зоне его ответственности будет находится работа в сфере гуманитарной политики.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - написал Сивохо.

Также ранее новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо отправился вместе с народными депутатами на Донбасс.

"Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона.

Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района!", - отметил Сивохо.