"Закончить войну в головах": Сивохо рассказал о планах на новой должности в СНБО

Сергей Сивохо / @sivokho

Шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

В сообщении в Facebook он подчеркнул, что в зоне его ответственности будет находится работа в сфере гуманитарной политики.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - написал Сивохо.

Он также добавил, что благодарен всем за активное обсуждение его назначения на новую должность.

"...всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать", - резюмировал Сивохо.

Напомним, во время досрочных парламентских выборов-2010 Сергей Сивохо принимал участие как кандидат от президентской партии Слуга народа по мажоритартному округу №49. Однако он уступил кандидату от Оппозиционной платформы - За жизнь.