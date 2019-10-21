  1. Главная
  3. Украина

Юмористы во власти: легендарный КВНщик Сивохо получил высокий пост в СНБО

21 октября 2019, 15:43

Сергей Сивохо успел даже похвастать перед подписчиками в Facebook свежим удостовернием, подписанным секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Сивохо и Кошевой
Сергей Сивохо и Евгений Кошевой / instagram.com/ciboxo

Легендарный КВНщик и телеведущий Сергей Сивохо был назначен  на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. 

Соответствующее сообщение опубликовал сам Сивохо на своей странице в Facebook.

"СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - написал он.

К посту Сивохо присовокупил фотографию своего удостоверения советника  - за подписью нового секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, во время досрочных парламентских выборов-2010 Сергей Сивохо принимал участие как кандидат от президентской партии Слуга народа по мажоритартному округу №49. Однако он уступил  кандидату от "Оппозиционной платформы За жизнь".

СНБО соцсеть Сергей Сивохо Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Юмористы во власти: легендарный КВНщик Сивохо получил высокий пост в СНБО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:31
"Сбежит в свой заграничный домик": Гладковский вышел из СИЗО, украинцы в Сети негодуют
16:13
Ольга Бузова купила элитную квартиру за 120 миллионов рублей
16:11
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
15:59
В Одессу доставили американские военные катера Порошенко. Фото
15:43
Юмористы во власти: легендарный КВНщик Сивохо получил высокий пост в СНБО
15:07
"Гривна упала в пять раз": в Квартале ответили негодующему Милованову
14:50
"Где справедливость, не за кого болеть!: изгнание Барбир вызвало бунт зрителей 1+1 Видео
14:37
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает хлеб
14:35
"Дорогой Хрущев, не будь мудаком": Клинтон выложила в Сеть "шуточное письмо" Кеннеди к первому секретарю ЦК КПСС
14:23
"Должны играть по-честному": в Кабмине объяснили "изгнание" СМИ
14:23
"Приставал и домогался": Мосийчук заявил, что Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня
14:20
Загрязнение воздуха в Киеве: эколог объяснил, что происходит
14:12
"Реформа во время агрессии РФ": министр обороны отчитался о 50 днях работы
14:00
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
13:52
"Влияние Кошевого на ВВП": Милованова высмеяли за высказывания об инвестициях
13:51
В одном районе Киева ухудшился воздух: названа причина
13:36
Рандеву в Токио: Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ Видео
13:21
Екатерина Великая 2019: что было в первой серии Видео
13:09
Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото
13:06
Тыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
13:02
В Киеве на тротуаре водитель такси Uklon сбил дочь олимпийского чемпиона
12:44
Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег
12:36
Стало известно, кто внес залог за Гладковского Видео
12:23
В РФ снова опозорились с запуском ракеты: подробности инцидента
12:14
"В карманы гребли ублюдки": "упырь"-Гиркин "закрысил" деньги из Москвы на "гражданскую войну" Видео
12:00
"Усика ждет то же самое": в Москве публично пригрозили украинскому чемпиону
11:55
Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия: новый трейлер онлайн Видео
11:55
Чтобы не списывали: студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове
11:53
Первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом. Фото
11:40
Возможный раскол в Слуге народа: у Зеленского насчитали 100 "верных" нардепов
11:36
Танці з зірками: почему Елена Кравец не живет со своей дочкой Видео
11:29
"Плохо, что это становится нормально": в Киеве на территории университета культуры повесился парень
11:27
Жуть в Горловке: погибли трое детей
11:25
За Гладковского внесли залог и он выходит из СИЗО - СМИ
11:18
Экс-глава департамента киберполиции НПУ занял важную должность в СНБО
11:00
Танці з зірками 2019 9 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
10:55
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 3 серии Видео
10:55
Трещина достигла лба Джоконды: раскололась знаменитая картина Леонардо да Винчи
10:53
КредитыОнлайн - агрегатор предложений по кредитам №1 в Украине новости компании
10:40
Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности
10:39
Жительница Запорожья исполосовала кухонным ножом троих детей
10:36
"Скорее строить вал": Мухарский предложил отгородиться стеной от Донбасса
09:59
Возвращение миссии МВФ в Украину: Гончарук названы четкие сроки
09:54
Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию мнение
09:45
Зеленский просит у Японии безвиз для украинцев
09:24
"Эсперанто": Трамп описался и публично перепутал фамилию главы Пентагона
09:20
Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала Видео
09:18
Доллар и евро поперли вверх: НБУ озвучил курс валют на 21 октября
09:14
Гороскоп на сегодня: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом Видео
08:53
Погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом тумане Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять