Юмористы во власти: легендарный КВНщик Сивохо получил высокий пост в СНБО

Сергей Сивохо успел даже похвастать перед подписчиками в Facebook свежим удостовернием, подписанным секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Легендарный КВНщик и телеведущий Сергей Сивохо был назначен на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Соответствующее сообщение опубликовал сам Сивохо на своей странице в Facebook.
"СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - написал он.
К посту Сивохо присовокупил фотографию своего удостоверения советника - за подписью нового секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, во время досрочных парламентских выборов-2010 Сергей Сивохо принимал участие как кандидат от президентской партии Слуга народа по мажоритартному округу №49. Однако он уступил кандидату от "Оппозиционной платформы За жизнь".