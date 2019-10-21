Юмористы во власти: легендарный КВНщик Сивохо получил высокий пост в СНБО

Сергей Сивохо и Евгений Кошевой / instagram.com/ciboxo

Легендарный КВНщик и телеведущий Сергей Сивохо был назначен на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Соответствующее сообщение опубликовал сам Сивохо на своей странице в Facebook.

"СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - написал он.

К посту Сивохо присовокупил фотографию своего удостоверения советника - за подписью нового секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, во время досрочных парламентских выборов-2010 Сергей Сивохо принимал участие как кандидат от президентской партии Слуга народа по мажоритартному округу №49. Однако он уступил кандидату от "Оппозиционной платформы За жизнь".