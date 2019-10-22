"Чтобы наступил мир": Сивохо и нардепы отправились в "серую зону" разговаривать с "обозленными" людьми

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий отправился на пять дней в Луганскую и Донецкую области с выездным заседанием.

"Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне", - объяснил глава комитета, народный депутат Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, такой формат заседания поможет нардепам принимать эффективные решения.

Депутаты на 5 дней уехали на Донбасс / фото пресс-службы

В то же время стало известно, что новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо тоже едет на заседании, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

"Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона. Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района!", - отметил Сивохо.

Отметим, украинцы в соцсести сразу отреагировали на сообщение Сивохо.

"Как же Вы далеки от действительности..! Никогда мы не вернемся в эту больную страну. А, прежней Украины, уже, никогда не будет !", - добавила Елена Ленина.

"Встречаться надо и в Донецке и в Горловке,там тоже люди,а нацики лишь дестабилизируют обстановку и их ненавидят по обе стороны", - добавил Алекс Толкачев.

"Давайте начнете с Донецка, через кпп перешли, сели в маршруточку, заодно и поговорите", - предложил Егор Неволин.

"Господи помоги, чтобы наступил Мир в Украине!", - пожелала Люда Васько.

"Ну, Сергей, держитесь. По-моему Вам достался самый "лакомый" кусочек из всех проблемных участков работы.Одно только общение с людьми чего стоит, а тем более с раздражёнными, а то и просто обозлёнными. Выдержки Вам, терпения и мудрости", - высказалась Shunya Larisa.

Читайте такжеРусский мир наступает: оккупанты активизировали информационные атаки на жителей ДонбассаНапомним, ранее шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

В сообщении в Facebook он подчеркнул, что в зоне его ответственности будет находится работа в сфере гуманитарной политики.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - написал Сивохо.