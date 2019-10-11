"Аллергия на "капитуляцию": Зеленский рассказал об урегулировании на Донбассе

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг процесса урегулировании конфликта на Донбассе.

Во время выступления в Одессе на мероприятиях по случаю Дня защитника, он подчеркнул, что никакой сдачи национальных интересов страны не будет.

"Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция", и хочу в очередной раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине", - сказал глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на ряде ключевых моментов: "Полного прекращения огня на Донбассе, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей".

Читайте такжеДо выборов в ОРДЛО десятки лет: в МИД назвали главные условияПо его словам, достичь этого возможно лишь благодаря грамотной и взвешенной дипломатии, мощному сектору безопасности и обороны, возрождению экономики, обеспечению благополучия граждан Украины.

"Монолитным этот фундамент может сделать только сплоченность и единство всех украинцев ради нашей главной цели – восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины", - добавил Зеленский.

По его словам, активные меры, направленные на реализацию всего этого, будут заложены в новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.