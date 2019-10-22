"Это работа не одного человека": эксперт считает опрометчивым назначение Сихово в СНБО

Эксперт считает неправильным назначение Сивохо в СНБО / @sivokho

Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что новая власть в Украине неверно истолковала масштаб военного конфликта на Донбассе, поэтому делает опрометчивые назначения в кадровой политике. Он полагает, что назначение Сергея Сивохо советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса – решение поспешное и опрометчивое.

"К сожалению, в кадровой политике Зеленского работает принцип – знакомые, родственники, зятья, братья и так далее. Это правильно, если вы находитесь глубоко в тылу врага и у вас очень мало времени. Это говорит о том, что сегодняшняя власть страшно узкая и не ожидала такого объема работы, такого тяжелого положения. Если им приходится креативных директоров 95 квартала ставить на сложнейшие и серьезнейшие направления в СНБО", - сказал он в комментарии InfoResist.

По словам политолога, Сивохо может не справиться с должностью советника секретаря СНБО, поскольку это работа, которую должен выполнять не один человек, а команда квалифицированных специалистов.

"Просто таким образом мы показываем всему миру, что мы недопонимаем всей сложности и драматизма, которые возникли в связи с российско-украинской войной. Я думаю, что на самом деле это не поможет. То, что КВНщик умеет не только улыбаться, но и быть серьезным, это еще не основание его квалификации по сложнейшему международному конфликту", - отметил эксперт.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

Затем Сивохо отправился вместе с народными депутатами на Донбасс.

Позже президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков высказал свое мнение о назначении Сивохо на высокий государственный пост.