"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсий

В Украине на 74 гривны повысили минимальную пенсию / 2000.ua

В Украине с 1 декабря на 74 гривны вырос размер минимальной пенсии. Отныне минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен.

Отметим, с июля по декабрь минимальная пенсия в Украине составляла 1564 гривен. Повышение минимальных пенсий связано с заложенным в госбюджет-2019 ростом прожиточного минимума.

В то же время размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 380 гривен.

Пересчет осуществят в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, украинцев размер повышения минимальной пенсии шокировал, и они в соцсетях желают власти "подавиться" пенсией.

"Всем крепкого здоровья!!!!!!! А пенсией и добавками......пусть подавятся!!! Все под Богом!", - пишет Валентина Мосановец.

"Ну это ж другое дело! теперь я могу отправиться в путешествие! по городу!", - иронично заявил Юрий Журавель.

"Звідки вони беруть такі надбавки? Чи може вони забули нулі дописати? Це піпєц інакше не скажеш", - вопрошает Валя Волох.

"Какое счастье. Можно разгуляться. Предлагаю чиновников и депутатов перевести на такую зарплату хотя бы на месяц. Ох и гульнут", -- высказалась некая Людмила.

"Как же вам не стыдно хвастаться таким мизирным повышением пенсий. Позор", - возмутилась Ольга Кизенко.

"Прикольно! Плата за квартиру повысилась на 180 грн. Подорожали продукты. Отопление дорожает. И тут такое повышение пенсий аж 74 грн. Зеля, спасибо!", - добавил Виталий Фиалковский.

"Дай вам скільки здоровья скільки пенсіїї добавили до мінімалки .Оглянтесь які шкуродери які ціни яка комуналка а ви зробили сюрприз?", - обратила внимание Наталья Шлапак.

"Ой дякую, на три буханки хліба. покращення з 1-го грудня. Хоть несмішіть цих бідних людей", - возмутился Анатолий Вдовенко.

Читайте такжеПенсии, новые деньги и 5G: сколько и в чем будут получать украинцы с декабряНапомним, ранее в Кабмине захотели забрать у военных надбавки. Чиновники правительства во главе с Алексеем Гончаруком выступили с инициативой в полном объеме передать на обеспечение Пенсионного фонда выплаты сотрудникам военных и правоохранительных структур Украины, что позволит фактически насчитывать им пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула.