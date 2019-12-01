  1. Главная
  3. Украина

"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсий

1 декабря 2019, 10:32

В первый день зимы украинцев обрадовали повышением пенсий. Правда, сумма, на которую увеличилась минимальная пенсия, граждан шокировала.

Украина пенсии
В Украине на 74 гривны повысили минимальную пенсию / 2000.ua

В Украине с 1 декабря на 74 гривны вырос размер минимальной пенсии. Отныне минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен.

Отметим, с июля по декабрь минимальная пенсия в Украине составляла 1564 гривен. Повышение минимальных пенсий связано с заложенным в госбюджет-2019 ростом прожиточного минимума.

В то же время размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 380 гривен.

Пересчет осуществят в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, украинцев размер повышения минимальной пенсии шокировал, и они в соцсетях желают власти "подавиться" пенсией.

"Всем крепкого здоровья!!!!!!! А пенсией и добавками......пусть подавятся!!! Все под Богом!", - пишет Валентина Мосановец.

"Ну это ж другое дело! теперь я могу отправиться в путешествие! по городу!", - иронично заявил  Юрий Журавель.

"Звідки вони беруть такі надбавки? Чи може вони забули нулі дописати? Це піпєц інакше не скажеш", - вопрошает Валя Волох.

"Какое счастье. Можно разгуляться. Предлагаю чиновников и депутатов перевести на такую зарплату хотя бы на месяц. Ох и гульнут", -- высказалась некая Людмила.

"Как же вам не стыдно хвастаться таким мизирным повышением пенсий. Позор", - возмутилась Ольга Кизенко.

"Прикольно! Плата за квартиру повысилась на 180 грн. Подорожали продукты. Отопление дорожает. И тут такое повышение пенсий аж 74 грн. Зеля, спасибо!", - добавил Виталий Фиалковский.

"Дай вам скільки здоровья скільки пенсіїї добавили до мінімалки .Оглянтесь які шкуродери які ціни яка комуналка а ви зробили сюрприз?", - обратила внимание Наталья Шлапак.

"Ой дякую, на три буханки хліба. покращення з 1-го грудня. Хоть несмішіть цих бідних людей", - возмутился Анатолий Вдовенко.

Читайте такжеПенсии, новые деньги и 5G: сколько и в чем будут получать украинцы с декабряНапомним, ранее в Кабмине захотели забрать у военных надбавки. Чиновники правительства во главе с Алексеем Гончаруком выступили с инициативой в полном объеме передать на обеспечение Пенсионного фонда выплаты сотрудникам военных и правоохранительных структур Украины, что позволит фактически насчитывать им пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула.

позор скандал соцсети повышение пенсии Пенсионный фонд Украины новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:09
"Бориску на царство": Джонсон готовится к величайшему триумфу
11:06
Купалась в ванной: на Львовщине при странных обстоятельствах погибла 11-летняя девочка
11:04
Китайский автобус раздавил насмерть 18 россиян: в Забайкалье произошло ужасное ДТП
10:43
Нафтогаз установил цены на газ в декабре: сколько будем платить
10:32
"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсий
10:21
"Ложь" и "антисоветский миф": преподаватель из Канады зашкварился заявлениями о Голодоморе Видео
09:45
Украл, выпил, в тюрьму: копы схватили грабителей столичного Ощадбанка Фото
09:40
Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом Видео
09:26
Забыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным Видео
09:10
Ударят морозы: синоптик уточнил прогноз погоды на декабрь 2019 Видео
08:59
Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
08:39
Путин сделал коварный, но давно ожидаемый шаг мнение
08:34
Порошенко и тут все испортил: посол Венгрии обвинил экс-президента в ухудшении украино-венгерских отношений
08:04
Угроза для НАТО: Столтенберг указал пальцем на сильнейшего врага Альанса Видео
07:35
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
07:31
"Путин не согласится, что Крым не их": Зеркаль оценила планы Зеленского достичь мира с Россией Видео
07:05
Как варить раков: главные правила и простой рецепт Фото
06:42
Газовый цинизм мнение
06:42
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
06:18
Есть ли порча: признаки порчи, как определить и снять порчу яйцом самостоятельно
06:08
Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші Фото
05:57
Гороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозы
05:29
Модные короткие женские стрижки зима-весна 2020 - паж, пикси и каре до подбородка - фото Фото
05:11
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
04:49
Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими Фото
04:25
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
04:07
В Кабмине захотели покупать газ напрямую у России
03:42
Ученые выяснили пользу плохих снов
02:47
Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ
02:30
"Потрясение для экономики": эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара
02:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
01:30
Эксперт назвал главную причину падения рейтинга Зеленского
01:12
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
01:01
Сенцов лично получил почетное гражданство Парижа
00:43
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
00:27
В откровенном наряде и в сопровождении бойфренда: Alyona Alyona эпатировала на M1 Music Awards 2019
00:19
1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа Видео
30 ноября, суббота
23:58
Львовянка одержала победу на престижном конкурсе красоты Фото
23:35
Банкиры озвучили прогноз по укреплению гривны
23:29
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: кто ушел 30-11-2019 Видео
23:09
Семья сгорела в авто: в Черновцах произошло жуткое ДТП
22:44
Авария с детским омбудсменом Кулебой: перекресток ждут изменения
22:17
Названа неожиданная польза крафтового пива
21:54
"Пристрелят": Галкин высказался о возможности стать президентом РФ Видео
21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления Видео
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять