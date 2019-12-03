"Пенсии должен платить оккупант": на Донбассе планируют "порвать экономику Украины"

Жителей Донбасса призывают "порвать экономику Украины" / Фото: REUTERS

На территории оккупированного Донбасса появились объявления о переоформлении украинских пенсий, в которых оккупанты призывают "порвать экономику Украины".

По информации, объявления с призывом "порвать экономику Украины" начали появляться после заявления советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохи о выплате пенсий жителям ОРДЛО без верификаций, сообщает "Миротворец".

В частности, жителям ОРДЛО предлагают сопровождение в процедуре получения пенсии.

Отметим, слова Сивохо "вернуть старикам" Донбасса пенсии вызвало шквал эмоций в сети, украинцы против данной инициативы.

"Блять, падло... хто окупував території, той хай й платить. Пі*дець якись а не Сівохо", - убежден пользователь Сети.

"Тільки через перевірку чи ходили ті старікі на т.н. "референдум", ходив — автоматично сам відмовився від української пенсії!", - пишет другой пользователь Сети.

"На сворованных территориях пенсии должен платить оккупант – раша", - высказался еще один пользователь Сети.

Читайте также"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсийНапомним, ранее сообщалось, проект закона по выплате пенсий тем украинцам, которые постоянно проживают на временно оккупированных территориях, планируется к принятию до конца января 2020 года.

Как пишут СМИ, данный документ уже включен в список законопроектов, вносимых на повестку дня текущей сессии Верховной Рады, которое окончится 24 января.

Согласно данным из постановления, зарегистрированного главой парламента Дмитрием Разумковым, утверждается, что проект поручено доработать в самое ближайшее время одному из его авторов - Галине Третьяковой (нардеп из политсилы президента Зеленского - партии Слуга народа).