СМИ узнали, когда в Раде примут закон о выплате пенсий жителям Донбасса

Гривны. Иллюстративное фото / УНИАН

Проект закон по выплате пенсий тем украинцам, которые постоянно проживают на временно оккупированных территориях, планируется к принятию до конца января 2020- го.

Как сообщает портал Страна, данный документ уже включен в список законопроектов, вносимых на повестку дня текущей сессии Верховной Рады, которое окончится 24 января.

Согласно данным из постановления, зарегистрированного главой парламента Дмитрием Разумковым, утверждается, что проект поручено доработать в самое ближайшее время одному из его авторов - Галине Третьяковой (нардеп из политсилы президента Зеленского - партии Слуга народа).

Документ содержит следующие положения:

1. Украинцам с Донбасса пенсии будут выплачиваться без справки вынужденно перемещенного лица.

2. В случае, если нужные документы будут утеряны, то предусмотрен вариант рассчитывать пенсию на основании данных из реестра застрахованных лиц.

3. Предлагается выплата задолженности по пенсиям на Донбассе без срока давности.

4. Предоставляется право "докупить" стаж людям, достигшим пенсионного возраста уже после войны.

5. Процедуру идентификации нужно будет проходить каждые полгода, а не каждые два месяца.

Когда этот закон будет принят, очень многие пенсионеры, ранее не получавшие выплаты, смогут на них претендовать за все прошедшие 5 лет. Часть суммы неполученной пенсии, более чем за 12 месяцев, будет выплачиваться единовременно. А остаток - ежемесячно равными частями, которые не превышают месячный размер пенсии.

Напомним, ранее у Зеленского придумали, как выплачивать пенсии жителям ОРДЛО. До этого в Раде предложили кардинальные изменения в плане выплаты пенсий для переселенцев.